ТАСС: небо на юге России откроют для самолетов до Сочи

28 августа 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самолеты всех авиакомпаний с 30 августа смогут выполнять прямые полеты в Сочи через часть закрытого неба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли. «Авиакомпании смогут выполнять „спрямленные“ полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. В понедельник [29 августа] состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — отметил он. Ранее Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Введенные меры связаны с непосредственной близостью границы с Украиной, где проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Авиакомпаниям рекомендовали совершать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Самолеты всех авиакомпаний с 30 августа смогут выполнять прямые полеты в Сочи через часть закрытого неба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли. «Авиакомпании смогут выполнять „спрямленные“ полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. В понедельник [29 августа] состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — отметил он. Ранее Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Введенные меры связаны с непосредственной близостью границы с Украиной, где проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Авиакомпаниям рекомендовали совершать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.