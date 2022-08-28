ТАСС: небо на юге России откроют для самолетов до Сочи

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самолеты всех авиакомпаний с 30 августа смогут выполнять прямые полеты в Сочи через часть закрытого неба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Авиакомпании смогут выполнять „спрямленные“ полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. В понедельник [29 августа] состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — отметил он.

Ранее Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Введенные меры связаны с непосредственной близостью границы с Украиной, где проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Авиакомпаниям рекомендовали совершать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Самолеты всех авиакомпаний с 30 августа смогут выполнять прямые полеты в Сочи через часть закрытого неба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли. «Авиакомпании смогут выполнять „спрямленные“ полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. В понедельник [29 августа] состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — отметил он. Ранее Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Были ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Введенные меры связаны с непосредственной близостью границы с Украиной, где проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Авиакомпаниям рекомендовали совершать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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