Лавров: Запад незаконно признал независимость Косово

28 августа 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров обвинил Запад в манипулировании международным правом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Западные страны в одностороннем порядке признают Косово самостоятельным и независимым государством, потому что им это выгодно, а не из-за действия международного права. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Запад в своей попытке сохранить доминирование и идти против объективного хода истории отметает международное право. Правила выдумываются под конкретную задачу. Когда нужно, Запад готов признавать независимость, провозглашенную нелегитимно, без какого-либо референдума, в одностороннем порядке, как это было с Косово», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма о Движении неприсоединения. Интервью опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Лавров также отметил, что, когда Западу неугодно признавать какое-либо государство самостоятельным, он этого не делает. Так произошло, например, с Крымом, привел пример Лавров. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Некоторые западные страны признали независимость региона. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, причина этого — решение правительства Косово аннулировать все сербские документы на этой территории. НАТО объявила, что готова вмешаться этот в конфликт.

Западные страны в одностороннем порядке признают Косово самостоятельным и независимым государством, потому что им это выгодно, а не из-за действия международного права. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Запад в своей попытке сохранить доминирование и идти против объективного хода истории отметает международное право. Правила выдумываются под конкретную задачу. Когда нужно, Запад готов признавать независимость, провозглашенную нелегитимно, без какого-либо референдума, в одностороннем порядке, как это было с Косово», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма о Движении неприсоединения. Интервью опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Лавров также отметил, что, когда Западу неугодно признавать какое-либо государство самостоятельным, он этого не делает. Так произошло, например, с Крымом, привел пример Лавров. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. Некоторые западные страны признали независимость региона. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, причина этого — решение правительства Косово аннулировать все сербские документы на этой территории. НАТО объявила, что готова вмешаться этот в конфликт.