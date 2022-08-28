Власти Энергодара: ВСУ ударили по городу для срыва визита МАГАТЭ

29 августа 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Киев пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. «Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказал представитель администрации. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщалось о взрывах в городе. На данный момент экстренные службы собирают информацию о разрушениях гражданской инфраструктуры, передает LIFE . Киев регулярно обстреливает территорию Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объекту создают риск ядерной катастрофы. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. 27 августа агентство сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре. Однако, как заявляли в российском МИДе, киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии.

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. «Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — сказал представитель администрации. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщалось о взрывах в городе. На данный момент экстренные службы собирают информацию о разрушениях гражданской инфраструктуры, передает LIFE. Киев регулярно обстреливает территорию Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что удары по объекту создают риск ядерной катастрофы. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. 27 августа агентство сформировало группу инспекторов для визита на ЗАЭС в Энергодаре. Однако, как заявляли в российском МИДе, киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии.