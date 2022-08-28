Пушков обвинил Джонсона во лжи за его обвинения в адрес Путина

29 августа 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Пушков оценил заявление Джонсона о вине Путина в росте цен на энергию Фото: duma.gov.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несправедливо обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в резком росте цен на электроэнергию. В этом уверен сенатор Алексей Пушков. «Что за чушь? Разве Путин вводил назначения, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался прекращения „Северного потока-2“? Разве Путин призвал заменить российский газ мнение СПГ, доказывая, что он очень чистый и вообще замечательный, поскольку состоит из „молекул свободы“? […] На деле у Джонсона возникают проблемы с бездарностью своих решений, которые он считает вместе с другими опытными „большой семерки“, призывая их показать свои грудные мышцы Путину», — написал Пушков в Telegram. По его словам, на самом деле уходящему в отставку премьер-министру Британии показать нечего. «Вот и неистовствует», — констатировал Пушков. Ранее Джонсон заявил, что британцев ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По сообщению деловой газеты Financial Times, в скором времени из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несправедливо обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в резком росте цен на электроэнергию. В этом уверен сенатор Алексей Пушков. «Что за чушь? Разве Путин вводил назначения, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался прекращения „Северного потока-2“? Разве Путин призвал заменить российский газ мнение СПГ, доказывая, что он очень чистый и вообще замечательный, поскольку состоит из „молекул свободы“? […] На деле у Джонсона возникают проблемы с бездарностью своих решений, которые он считает вместе с другими опытными „большой семерки“, призывая их показать свои грудные мышцы Путину», — написал Пушков в Telegram. По его словам, на самом деле уходящему в отставку премьер-министру Британии показать нечего. «Вот и неистовствует», — констатировал Пушков. Ранее Джонсон заявил, что британцев ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По сообщению деловой газеты Financial Times, в скором времени из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться.