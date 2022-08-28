Боррель заявил о расколе в ЕС из-за отмены виз для россиян

29 августа 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен быть избирательным в своей визовой политике, заявил Жозеп Боррель Фото: официальный сайт Европейской комиссии новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Евросоюз не сможет единогласно договориться об отмене выдачи шенгенских виз всем россиянам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами. Олигархам — конечно, нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — передает слова Борреля агентство Reuters. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз намерен официально объявить о решении по этому вопросу после саммита глав МИД стран ЕС, пишет «Утро.ру».

Евросоюз не сможет единогласно договориться об отмене выдачи шенгенских виз всем россиянам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами. Олигархам — конечно, нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — передает слова Борреля агентство Reuters. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз намерен официально объявить о решении по этому вопросу после саммита глав МИД стран ЕС, пишет «Утро.ру».