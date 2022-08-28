Боррель заявил о расколе в ЕС из-за отмены виз для россиян

Евросоюз не сможет единогласно договориться об отмене выдачи шенгенских виз всем россиянам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами. Олигархам — конечно, нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — передает слова Борреля агентство Reuters.
Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз намерен официально объявить о решении по этому вопросу после саммита глав МИД стран ЕС, пишет «Утро.ру».
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Евросоюз не сможет единогласно договориться об отмене выдачи шенгенских виз всем россиянам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие. Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения виз некоторыми россиянами. Олигархам — конечно, нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам», — передает слова Борреля агентство Reuters. Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков, сообщает телеканал 360. В Госдепе США в свою очередь не поддержали такую идею и заявили, что будут выдавать визы россиянам без ограничений, передает «Национальная служба новостей». Евросоюз намерен официально объявить о решении по этому вопросу после саммита глав МИД стран ЕС, пишет «Утро.ру».