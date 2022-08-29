НАТО вмешается в конфликт Турции и Греции с российским оружием

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
Греция использовала комплекс С-300 против самолетов Турции Фото:

Турция передаст НАТО документы о действиях греческих систем ПВО С-300 российского производства против турецких самолетов-разведчиков. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak.

«Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты. Анкара внесет в повестку дня НАТО инициативу признать действия Греции „враждебным актом“ согласно Правилам ведения боевых действий альянса и передаст свои документы об этом инциденте», — пишет Yenisafak.

Ранее Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. По версии турецкого Минобороны, Греция выпустила ракеты из ПВО С-300 по самолетам F-16 ВВС Турции, которые выполняли разведывательный полет. Самолеты смогли уйти от поражения и вернуться на базу.

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Турция передаст НАТО документы о действиях греческих систем ПВО С-300 российского производства против турецких самолетов-разведчиков. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak. «Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты. Анкара внесет в повестку дня НАТО инициативу признать действия Греции „враждебным актом“ согласно Правилам ведения боевых действий альянса и передаст свои документы об этом инциденте», — пишет Yenisafak. Ранее Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. По версии турецкого Минобороны, Греция выпустила ракеты из ПВО С-300 по самолетам F-16 ВВС Турции, которые выполняли разведывательный полет. Самолеты смогли уйти от поражения и вернуться на базу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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