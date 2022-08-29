НАТО вмешается в конфликт Турции и Греции с российским оружием

29 августа 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Греция использовала комплекс С-300 против самолетов Турции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Турция передаст НАТО документы о действиях греческих систем ПВО С-300 российского производства против турецких самолетов-разведчиков. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak. «Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты. Анкара внесет в повестку дня НАТО инициативу признать действия Греции „враждебным актом“ согласно Правилам ведения боевых действий альянса и передаст свои документы об этом инциденте», — пишет Yenisafak. Ранее Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. По версии турецкого Минобороны, Греция выпустила ракеты из ПВО С-300 по самолетам F-16 ВВС Турции, которые выполняли разведывательный полет. Самолеты смогли уйти от поражения и вернуться на базу.

Турция передаст НАТО документы о действиях греческих систем ПВО С-300 российского производства против турецких самолетов-разведчиков. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak. «Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты. Анкара внесет в повестку дня НАТО инициативу признать действия Греции „враждебным актом“ согласно Правилам ведения боевых действий альянса и передаст свои документы об этом инциденте», — пишет Yenisafak. Ранее Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. По версии турецкого Минобороны, Греция выпустила ракеты из ПВО С-300 по самолетам F-16 ВВС Турции, которые выполняли разведывательный полет. Самолеты смогли уйти от поражения и вернуться на базу.