НАТО вмешается в конфликт Турции и Греции с российским оружием

Турция передаст НАТО документы о действиях греческих систем ПВО С-300 российского производства против турецких самолетов-разведчиков. Об этом сообщает турецкая газета Yenisafak.
«Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты. Анкара внесет в повестку дня НАТО инициативу признать действия Греции „враждебным актом“ согласно Правилам ведения боевых действий альянса и передаст свои документы об этом инциденте», — пишет Yenisafak.
Ранее Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты. По версии турецкого Минобороны, Греция выпустила ракеты из ПВО С-300 по самолетам F-16 ВВС Турции, которые выполняли разведывательный полет. Самолеты смогли уйти от поражения и вернуться на базу.
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