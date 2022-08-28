Турция обвинила Грецию в атаке на разведывательные самолеты

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Греция выпустила ракеты по турецким самолетам F-16 Фото:

Греция использовала систему ПВО С-300 против турецких разведывательных самолетов F-16, которые выполняли полеты в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

«Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса „земля-воздух“ на F-16, который выполняет разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос. Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», — сообщает CNN Turk.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к своей стране. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу также обвинил Грецию в нарушении международных обязательств по демилитаризации островов в Эгейском море. В сенате США в свою очередь обвинили Турцию в агрессии против Греции.

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Греция использовала систему ПВО С-300 против турецких разведывательных самолетов F-16, которые выполняли полеты в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник в Минобороны Турции. «Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса „земля-воздух“ на F-16, который выполняет разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос. Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», — сообщает CNN Turk. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к своей стране. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу также обвинил Грецию в нарушении международных обязательств по демилитаризации островов в Эгейском море. В сенате США в свою очередь обвинили Турцию в агрессии против Греции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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