Греция выпустила ракеты по турецким самолетам F-16 Фото: официальный сайт Министерства обороны США

Греция использовала систему ПВО С-300 против турецких разведывательных самолетов F-16, которые выполняли полеты в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

«Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса „земля-воздух“ на F-16, который выполняет разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос. Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», — сообщает CNN Turk.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к своей стране. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу также обвинил Грецию в нарушении международных обязательств по демилитаризации островов в Эгейском море. В сенате США в свою очередь обвинили Турцию в агрессии против Греции.