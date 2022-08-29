В США признали правоту слов Путина о новом миропорядке

29 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

США являются самой милитаризованной страной, пишет The Nation Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мире сложился новый мировой порядок, в котором США не являются гегемоном. Об этом пишет американский политический журнал The Nation. Ранее это неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. «Загадка об американской гегемонии разгадана. Мы — империя-завоеватель (даже если кажется, что наши завоевания всегда заканчиваются отступлением), но мы не можем договориться о содержании продукта, который отправляем за границу, разве это демократия. Сегодня это называют международным порядком, основанным на правилах. Однако самый очевидный факт об Америке сегодня заключается в том, что мы — самая милитаризованная из наций, но больше не гегемон», — пишет The Nation. Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире установился новый мировой порядок, и Западные страны не могут с этим смириться. «Под видом так называемого порядка, основанного на правилах и иных сомнительных концепциях, эти страны пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы», — заявил Путин.

В мире сложился новый мировой порядок, в котором США не являются гегемоном. Об этом пишет американский политический журнал The Nation. Ранее это неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. «Загадка об американской гегемонии разгадана. Мы — империя-завоеватель (даже если кажется, что наши завоевания всегда заканчиваются отступлением), но мы не можем договориться о содержании продукта, который отправляем за границу, разве это демократия. Сегодня это называют международным порядком, основанным на правилах. Однако самый очевидный факт об Америке сегодня заключается в том, что мы — самая милитаризованная из наций, но больше не гегемон», — пишет The Nation. Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире установился новый мировой порядок, и Западные страны не могут с этим смириться. «Под видом так называемого порядка, основанного на правилах и иных сомнительных концепциях, эти страны пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы», — заявил Путин.