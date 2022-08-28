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Курганцы хвастаются урожаем огромных арбузов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, арбузы
Курганцы в социальных сетях делятся снимками арбузов Фото:

Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь.

Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений.

Жители Катайска хвастаются урожаем арбузов
Фото:
Курганцы радуются большим арбузам
Фото:
Фото:
Выращивают и дыни
Фото:

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Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь. Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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