Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь.
Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений.
Жители Катайска хвастаются урожаем арбузов
Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте»
Курганцы радуются большим арбузам
Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте»
Выращивают и дыни
Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте»
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь. Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений.