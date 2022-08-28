Курганцы хвастаются урожаем огромных арбузов. Фото

29 августа 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Курганцы в социальных сетях делятся снимками арбузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь. Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений. Жители Катайска хвастаются урожаем арбузов Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте» Курганцы радуются большим арбузам Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте» Выращивают и дыни Фото: «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Катайска в Курганской области похвастались урожаем больших арбузов. Размер одного из плодов составил около 30 сантиметров. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой у нас вырос арбуз в этом году», — подписала опубликованный снимок жительница города. На снимке видно, что длинна ягоды составляет 26 сантиметров. В комментариях под постом местные жители опубликовали фотографии своего урожая. Кроме арбузов, катайцы поделились фотографиями созревших дынь. Равнее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. Также чиновник рассказал, что эти арбузы можно купить на популярном сайте объявлений.