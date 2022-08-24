Мэр курганского округа рассказал, где купить местные арбузы

В Курганской области арбузы из Целинного округа продают на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Александр Сытов.
«Наши арбузы можно купить почти везде в Курганской области. Даже на сайте Avito. Душа радуется, что наш сладкий и аппетитный бренд представлен широко в регионе, пользуется спросом и хорошо расходится», — рассказал Сытов корреспонденту URA.RU. Чиновник добавил, что сам покупает местную ягоду. Засаливает арбузы, а зимой угощает лакомством друзей и близких.
На сайте объявлений по запросу «Арбузы из Целинного» удалось найти одно предложение о продаже ягоды. В нем говорится, что плоды выращены в селе Казак-Кочердык. Цены не указаны.
Сытов уточнил, что пока в крупных сетевых магазинах арбузов из Целинного округа нет. Но региональный департамент агропромышленного комплекса сейчас ведет работу в этом направлении.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как идет работа по продвижению местных овощей и фруктов в крупные торговые сети. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. В селе Казак-Кочердык сейчас собирают урожай. Также там выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы.
Арбузы из Целинного округа можно купить на известном сайте объявлений
Фото: скриншот с сайта avito.ru
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В Курганской области арбузы из Целинного округа продают на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Александр Сытов. «Наши арбузы можно купить почти везде в Курганской области. Даже на сайте Avito. Душа радуется, что наш сладкий и аппетитный бренд представлен широко в регионе, пользуется спросом и хорошо расходится», — рассказал Сытов корреспонденту URA.RU. Чиновник добавил, что сам покупает местную ягоду. Засаливает арбузы, а зимой угощает лакомством друзей и близких. На сайте объявлений по запросу «Арбузы из Целинного» удалось найти одно предложение о продаже ягоды. В нем говорится, что плоды выращены в селе Казак-Кочердык. Цены не указаны. Сытов уточнил, что пока в крупных сетевых магазинах арбузов из Целинного округа нет. Но региональный департамент агропромышленного комплекса сейчас ведет работу в этом направлении. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как идет работа по продвижению местных овощей и фруктов в крупные торговые сети. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. В селе Казак-Кочердык сейчас собирают урожай. Также там выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы.