Мэр курганского округа рассказал, где купить местные арбузы

Арбузы из Целинного округа продают на известном сайте объявлений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области арбузы из Целинного округа продают на популярном сайте объявлений. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Александр Сытов.

«Наши арбузы можно купить почти везде в Курганской области. Даже на сайте Avito. Душа радуется, что наш сладкий и аппетитный бренд представлен широко в регионе, пользуется спросом и хорошо расходится», — рассказал Сытов корреспонденту URA.RU. Чиновник добавил, что сам покупает местную ягоду. Засаливает арбузы, а зимой угощает лакомством друзей и близких.

На сайте объявлений по запросу «Арбузы из Целинного» удалось найти одно предложение о продаже ягоды. В нем говорится, что плоды выращены в селе Казак-Кочердык. Цены не указаны.

Сытов уточнил, что пока в крупных сетевых магазинах арбузов из Целинного округа нет. Но региональный департамент агропромышленного комплекса сейчас ведет работу в этом направлении.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как идет работа по продвижению местных овощей и фруктов в крупные торговые сети. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Сытов опубликовал фото с арбузом. Он похвастался, что местные плоды самые сладкие. В селе Казак-Кочердык сейчас собирают урожай. Также там выращивают дыни, тыквы, кабачки, томаты и перцы.