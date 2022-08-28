В Тюмени на записи камер попала кража дорогого алкоголя. Видео

29 августа 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Мужчины спрятали в рюкзак и похитили несколько бутылок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое мужчин попали на записи видеокамеры в одном из супермаркетов Тюмени, когда решили украсть несколько бутылок дорогого алкоголя. Ролик разместили в социальных сетях. «Два человечка ездят по городу, украли в магазине дорогой алкоголь. Передвигаются на белой Kia Rio. Кто-нибудь видел их?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к записи, видно, как двое мужчин совершают кражу. Они берут с полок товар и прячут его в рюкзак. Камера видеонаблюдения тюменцев не смущает. В комментариях поступок воров осудили, но также и удивились, почему преступников пытаются искать через социальные сети. «Много таких гастролеров ездит по магазинам! Прячут в трусы, в штаны, в карманы, в куртки! Они жируют, а сотрудники магазинов должны платить» — написала Ольга Галиева. «Позорники», — отметил Дмитрий Киноров. «Этих данных достаточно для полиции. Зачем здесь пишете, вызвали полицию, показали камеры и все», — считает Юлия Платонова.

Двое мужчин попали на записи видеокамеры в одном из супермаркетов Тюмени, когда решили украсть несколько бутылок дорогого алкоголя. Ролик разместили в социальных сетях. «Два человечка ездят по городу, украли в магазине дорогой алкоголь. Передвигаются на белой Kia Rio. Кто-нибудь видел их?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к записи, видно, как двое мужчин совершают кражу. Они берут с полок товар и прячут его в рюкзак. Камера видеонаблюдения тюменцев не смущает. В комментариях поступок воров осудили, но также и удивились, почему преступников пытаются искать через социальные сети. «Много таких гастролеров ездит по магазинам! Прячут в трусы, в штаны, в карманы, в куртки! Они жируют, а сотрудники магазинов должны платить» — написала Ольга Галиева. «Позорники», — отметил Дмитрий Киноров. «Этих данных достаточно для полиции. Зачем здесь пишете, вызвали полицию, показали камеры и все», — считает Юлия Платонова.