Аналитик Потавин подсчитал потери России от нефтяных санкций

29 августа 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Нефтяные санкции ударят по России на 120 млрд долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне нефтяных санкций потери России могут составить около 120 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью NEWS.RU заявил ведущий аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин. «В будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 $ млрд», — поделился Потавин. Эксперт считает, что при резком падении экспорта российским властям, возможно, придется снизить курс рубля. Ведь компенсировать выпадающие доходы власти смогут лишь продавая небольшие объемы нефти за дорогие доллары. Страны «Большой восьмерки» планируют ввести потолок цен для продажи нефти во всем мире, добавил аналитик. На данный момент он обсуждается в границах 40-60 долларов за баррель. «Если Россия будет продавать нефть по цене потолка от G7 40 долларов за баррель, сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых секторов, и доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое. А значит, при расходах в 26 трлн рублей доходы будут находиться в районе 14 трлн рублей», — сообщил Потавин. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.

На фоне нефтяных санкций потери России могут составить около 120 млрд долларов в 2023 году. Об этом в интервью NEWS.RU заявил ведущий аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин. «В будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около 120 $ млрд», — поделился Потавин. Эксперт считает, что при резком падении экспорта российским властям, возможно, придется снизить курс рубля. Ведь компенсировать выпадающие доходы власти смогут лишь продавая небольшие объемы нефти за дорогие доллары. Страны «Большой восьмерки» планируют ввести потолок цен для продажи нефти во всем мире, добавил аналитик. На данный момент он обсуждается в границах 40-60 долларов за баррель. «Если Россия будет продавать нефть по цене потолка от G7 40 долларов за баррель, сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых секторов, и доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое. А значит, при расходах в 26 трлн рублей доходы будут находиться в районе 14 трлн рублей», — сообщил Потавин. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.