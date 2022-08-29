Терапевт Ледовский назвал полезные свойства моркови

29 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Морковь нужно есть в сочетании с жирными продуктами для ее усвоения, сказал Владислав Ледовский Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ретинол, содержащийся в моркови, благотворно влияет на сердце, зрение, кожу и иммунную систему. Об этом URA.RU сообщил терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Морковь богата витаминами, особенно витамином А (ретинолом), антиоксидантами и минералами, в том числе калием, фосфором и железом. Из-за этого морковь считается полезной для сердца, кожи, зрения, иммунной системы. Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами», — сказал Владислав Ледовский. Терапевт призвал не заменять лекарства морковью и не слишком увлекаться ее потреблением. «Не надо ее есть ради призрачного оздоровления. Одна морковь не спасет вас ни от каких заболеваний. Реальная польза морковки может проявиться только в том случае, если вы будете употреблять ее в рамках полноценной сбалансированной диеты, которая включает в себя и другие овощи, фрукты, злаковые, и регулярных физических упражнений — примерно 30 минут в день. Несмотря на всю ее пользу, переедать моркови не стоит. Иначе вам гарантированы временные проблемы со стороны пищеварительной системы, в том числе диарея», — объяснил эксперт. Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова ранее рассказывала о пользе авокадо. Она отметила, что фрукт помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму чувство длительного насыщения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ретинол, содержащийся в моркови, благотворно влияет на сердце, зрение, кожу и иммунную систему. Об этом URA.RU сообщил терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Морковь богата витаминами, особенно витамином А (ретинолом), антиоксидантами и минералами, в том числе калием, фосфором и железом. Из-за этого морковь считается полезной для сердца, кожи, зрения, иммунной системы. Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами», — сказал Владислав Ледовский. Терапевт призвал не заменять лекарства морковью и не слишком увлекаться ее потреблением. «Не надо ее есть ради призрачного оздоровления. Одна морковь не спасет вас ни от каких заболеваний. Реальная польза морковки может проявиться только в том случае, если вы будете употреблять ее в рамках полноценной сбалансированной диеты, которая включает в себя и другие овощи, фрукты, злаковые, и регулярных физических упражнений — примерно 30 минут в день. Несмотря на всю ее пользу, переедать моркови не стоит. Иначе вам гарантированы временные проблемы со стороны пищеварительной системы, в том числе диарея», — объяснил эксперт. Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова ранее рассказывала о пользе авокадо. Она отметила, что фрукт помогает при похудении, так как содержит в себе много полезных веществ, дающих организму чувство длительного насыщения.