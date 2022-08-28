Источник: причиной убийства в Перми семьи из Башкирии стала месть

29 августа 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Исполнителем убийства, по версии следствия, стал друг мстительницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU о причинах, по которым в Перми произошло двойное убийство 45-летней Таисии и ее дочки из Башкирии. По словам собеседника, обвиняемая в организации преступления, таким образом, решила отомстить Таисии. «Они сидели в одной колонии. Таисия там изнасиловала Майю, после чего они стали любовницами. Убийство совершено из мести, Майя так решила отомстить обидчице», — рассказал источник. Друг обвиняемой также рассказал URA.RU, что Майя злопамятная и очень мстительная женщина, она могла долгое время вынашивать свой жестокий план. Собеседник также отметил, что конфликт, скорее всего, тянется из тюрьмы, где обе женщины отбывали наказание. О том, что женщину и ее 5-летнюю дочь убили, стало известно 24 августа, до этого времени они считались пропавшими без вести. Майя, которая для исполнения убийства подговорила своего знакомого, вводила полицейских в заблуждение, утверждая, что погибшая ушла от нее ночью в неизвестном направлении. Когда были обнаружены тела убитых, пара призналась в своей причастности к преступлению. На время следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU о причинах, по которым в Перми произошло двойное убийство 45-летней Таисии и ее дочки из Башкирии. По словам собеседника, обвиняемая в организации преступления, таким образом, решила отомстить Таисии. «Они сидели в одной колонии. Таисия там изнасиловала Майю, после чего они стали любовницами. Убийство совершено из мести, Майя так решила отомстить обидчице», — рассказал источник. Друг обвиняемой также рассказал URA.RU, что Майя злопамятная и очень мстительная женщина, она могла долгое время вынашивать свой жестокий план. Собеседник также отметил, что конфликт, скорее всего, тянется из тюрьмы, где обе женщины отбывали наказание. О том, что женщину и ее 5-летнюю дочь убили, стало известно 24 августа, до этого времени они считались пропавшими без вести. Майя, которая для исполнения убийства подговорила своего знакомого, вводила полицейских в заблуждение, утверждая, что погибшая ушла от нее ночью в неизвестном направлении. Когда были обнаружены тела убитых, пара призналась в своей причастности к преступлению. На время следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО.