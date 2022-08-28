28 августа 2022
27 августа 2022

Источник: причиной убийства в Перми семьи из Башкирии стала месть

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвоирование Андрея Сереброва. Свердловский суд. Пермь, крнвой, серебров андрей, свердловский суд
Исполнителем убийства, по версии следствия, стал друг мстительницы Фото:
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В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU о причинах, по которым в Перми произошло двойное убийство 45-летней Таисии и ее дочки из Башкирии. По словам собеседника, обвиняемая в организации преступления, таким образом, решила отомстить Таисии.

«Они сидели в одной колонии. Таисия там изнасиловала Майю, после чего они стали любовницами. Убийство совершено из мести, Майя так решила отомстить обидчице», — рассказал источник.

Друг обвиняемой также рассказал URA.RU, что Майя злопамятная и очень мстительная женщина, она могла долгое время вынашивать свой жестокий план. Собеседник также отметил, что конфликт, скорее всего, тянется из тюрьмы, где обе женщины отбывали наказание.

О том, что женщину и ее 5-летнюю дочь убили, стало известно 24 августа, до этого времени они считались пропавшими без вести. Майя, которая для исполнения убийства подговорила своего знакомого, вводила полицейских в заблуждение, утверждая, что погибшая ушла от нее ночью в неизвестном направлении. Когда были обнаружены тела убитых, пара призналась в своей причастности к преступлению. На время следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО.

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Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU о причинах, по которым в Перми произошло двойное убийство 45-летней Таисии и ее дочки из Башкирии. По словам собеседника, обвиняемая в организации преступления, таким образом, решила отомстить Таисии. «Они сидели в одной колонии. Таисия там изнасиловала Майю, после чего они стали любовницами. Убийство совершено из мести, Майя так решила отомстить обидчице», — рассказал источник. Друг обвиняемой также рассказал URA.RU, что Майя злопамятная и очень мстительная женщина, она могла долгое время вынашивать свой жестокий план. Собеседник также отметил, что конфликт, скорее всего, тянется из тюрьмы, где обе женщины отбывали наказание. О том, что женщину и ее 5-летнюю дочь убили, стало известно 24 августа, до этого времени они считались пропавшими без вести. Майя, которая для исполнения убийства подговорила своего знакомого, вводила полицейских в заблуждение, утверждая, что погибшая ушла от нее ночью в неизвестном направлении. Когда были обнаружены тела убитых, пара призналась в своей причастности к преступлению. На время следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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