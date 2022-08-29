ERR: санкции Эстонии оставят без домов тысячи россиян

29 августа 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

4,5 тысячи россиян останутся без недвижимости в Эстонии, сообщает ERR Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Из-за ограничения Эстонии на въезд в страну для граждан России 4,5 тысячи россиян могут остаться без эстонской недвижимости. Об этом сообщает эстонское национальное телевидение (ERR). «Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Почти 4,5 тысячи россиян — владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», — сообщает ERR. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии.

Из-за ограничения Эстонии на въезд в страну для граждан России 4,5 тысячи россиян могут остаться без эстонской недвижимости. Об этом сообщает эстонское национальное телевидение (ERR). «Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Почти 4,5 тысячи россиян — владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», — сообщает ERR. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии.