ERR: санкции Эстонии оставят без домов тысячи россиян

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Шарташский лесной парк
4,5 тысячи россиян останутся без недвижимости в Эстонии, сообщает ERR Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Из-за ограничения Эстонии на въезд в страну для граждан России 4,5 тысячи россиян могут остаться без эстонской недвижимости. Об этом сообщает эстонское национальное телевидение (ERR).

«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Почти 4,5 тысячи россиян — владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», — сообщает ERR.

Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии.

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Из-за ограничения Эстонии на въезд в страну для граждан России 4,5 тысячи россиян могут остаться без эстонской недвижимости. Об этом сообщает эстонское национальное телевидение (ERR). «Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Почти 4,5 тысячи россиян — владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», — сообщает ERR. Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Граждане РФ теперь не смогут въехать в страну по шенгенской визе, выданной в Эстонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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