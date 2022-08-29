Ревматолог Слободина заявила о развитии артрита после ковид

30 августа 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Артрит после COVID-19 может проявиться генетически, считает Галина Слободина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «Омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «У тех, у кого ревматоидный артрит протекал в легком ключе, без выраженной симптоматики, мы видим после COVID-19 повышение всех параметров иммунной активности. То есть заболевание начинает обретать более агрессивный характер. А у тех, у кого его никогда не было, но оно могло протекать в скрытой форме или была какая-то генетическая предрасположенность, ревматоидный артрит может проявиться впервые», — объяснила Галина Слободина. Врач добавила, что после COVID-19 у людей, страдающих хроническим воспалительным заболеванием суставов, возникают дополнительные проблемы в этих органах. «Ни для кого не секрет, что ковидный вирус так меняет всю иммунную систему человека, что она становится очень уязвима по триггерным моментам, таким, как хронические очаги инфекций, нарушения нейроэндокринных связей и так далее. Поэтому мы в последнее время после COVID-19, и в том числе „Омикрона“, видим у пациентов с клиникой ревматоидного артрита совершенно не характерные для них иммунологические показатели в крови, которые больше походят даже на перекрестный синдром. Это когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний. Ревматоидный артрит — это само по себе аутоиммунное системное заболевание, оно уже поражает практически все органы и ткани. Это те же анемии и выпадение волос. И ковид провоцирует все эти проявления», — отметила Слободина. Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что люди, тяжело переболевшие коронавирусом, имеют большие шансы на тяжелый постковидный синдром. Проблемы могут возникать со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы, легких. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «Омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Об этом в беседе с URA.RU рассказала терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. «У тех, у кого ревматоидный артрит протекал в легком ключе, без выраженной симптоматики, мы видим после COVID-19 повышение всех параметров иммунной активности. То есть заболевание начинает обретать более агрессивный характер. А у тех, у кого его никогда не было, но оно могло протекать в скрытой форме или была какая-то генетическая предрасположенность, ревматоидный артрит может проявиться впервые», — объяснила Галина Слободина. Врач добавила, что после COVID-19 у людей, страдающих хроническим воспалительным заболеванием суставов, возникают дополнительные проблемы в этих органах. «Ни для кого не секрет, что ковидный вирус так меняет всю иммунную систему человека, что она становится очень уязвима по триггерным моментам, таким, как хронические очаги инфекций, нарушения нейроэндокринных связей и так далее. Поэтому мы в последнее время после COVID-19, и в том числе „Омикрона“, видим у пациентов с клиникой ревматоидного артрита совершенно не характерные для них иммунологические показатели в крови, которые больше походят даже на перекрестный синдром. Это когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний. Ревматоидный артрит — это само по себе аутоиммунное системное заболевание, оно уже поражает практически все органы и ткани. Это те же анемии и выпадение волос. И ковид провоцирует все эти проявления», — отметила Слободина. Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что люди, тяжело переболевшие коронавирусом, имеют большие шансы на тяжелый постковидный синдром. Проблемы могут возникать со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы, легких.