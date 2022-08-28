В Кургане судят управделами гордумы за превышение полномочий

Управделами курганской гордумы Михаил Герштанский обвиняется в превышении полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской суд 29 августа рассмотрел и вернул в прокуратуру уголовное дело о превышении полномочий в отношении экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, а ныне управляющего делами курганской городской думы Михаила Герштанского. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Дело по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ в отношении Герштанского Михаила Юрьевича возвращено в прокуратуру», — рассказали в курганском суде. Уголовное дело поступило в суд в июле текущего года.

Судья Денис Черкасов вернул дело в связи с необходимостью устранения недочетов, препятствующих его рассмотрению. URA.RU запросило подробности обвинения у прокуратуры. На момент публикации новости ответ не поступил.

Источники, близкие к правоохранительным органам, связывают судебный процесс Герштанского с распределением квартир сиротам. Будучи с октября 2016 года по март 2019 года директором департамента имущественных и земельных отношений региона, Герштанский отвечал за заключение контрактов на приобретение жилья для выпускников детских домов. В настоящее время обвиняемый является управляющий делами Курганской городской думы.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде затягивается рассмотрение дела о превышении полномочий бывшего главврача БСМП города Кургана. Женщину обвиняют в нанесении ущерба в размере 97 тысяч рублей.