Тюменец нашел краснокнижный гриб, растущий на мертвых деревьях. Фото

29 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Тюменец обнаружил редкий гриб в Упоровском районе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Тюмени нашел в лесу редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом мужчина рассказал URA.RU. Гриб растет исключительно на мертвых деревьях. «Необычный гриб обнаружил вблизи села Скородум, в Упоровском районе. Сначала не понял, что это такое, прочитал о нем, когда уже вернулся домой. Хотел поехать и все же срезать, но передумал», — рассказал URA.RU тюменец Сергей Бардадын. Согласно открытым данным, ежовик коралловидный занесен в Красные книги нескольких регионов России, однако в Тюменской области особо не охраняется. Гриб внешне напоминает коралл, растет на мертвой коре лиственных деревьев. Ежовик съедобен, однако лишь до определенного момента. Употреблять в пищу рекомендуют только молодые грибы, пока их мякоть белого цвета. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден кровоточащий гриб, одно из названий которого — «гриб дьявола». А в саду у жителя Тюмени вырос гриб, пахнущий трупами. Фото: Сергей Бардадын

Житель Тюмени нашел в лесу редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом мужчина рассказал URA.RU. Гриб растет исключительно на мертвых деревьях. «Необычный гриб обнаружил вблизи села Скородум, в Упоровском районе. Сначала не понял, что это такое, прочитал о нем, когда уже вернулся домой. Хотел поехать и все же срезать, но передумал», — рассказал URA.RU тюменец Сергей Бардадын. Согласно открытым данным, ежовик коралловидный занесен в Красные книги нескольких регионов России, однако в Тюменской области особо не охраняется. Гриб внешне напоминает коралл, растет на мертвой коре лиственных деревьев. Ежовик съедобен, однако лишь до определенного момента. Употреблять в пищу рекомендуют только молодые грибы, пока их мякоть белого цвета. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден кровоточащий гриб, одно из названий которого — «гриб дьявола». А в саду у жителя Тюмени вырос гриб, пахнущий трупами.