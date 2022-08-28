28 августа 2022
27 августа 2022

Тюменец нашел краснокнижный гриб, растущий на мертвых деревьях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грузди, грибы
Тюменец обнаружил редкий гриб в Упоровском районе (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени нашел в лесу редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом мужчина рассказал URA.RU. Гриб растет исключительно на мертвых деревьях.

«Необычный гриб обнаружил вблизи села Скородум, в Упоровском районе. Сначала не понял, что это такое, прочитал о нем, когда уже вернулся домой. Хотел поехать и все же срезать, но передумал», — рассказал URA.RU тюменец Сергей Бардадын.

Согласно открытым данным, ежовик коралловидный занесен в Красные книги нескольких регионов России, однако в Тюменской области особо не охраняется. Гриб внешне напоминает коралл, растет на мертвой коре лиственных деревьев.

Ежовик съедобен, однако лишь до определенного момента. Употреблять в пищу рекомендуют только молодые грибы, пока их мякоть белого цвета.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден кровоточащий гриб, одно из названий которого — «гриб дьявола». А в саду у жителя Тюмени вырос гриб, пахнущий трупами.

Фото:

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Житель Тюмени нашел в лесу редкий краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом мужчина рассказал URA.RU. Гриб растет исключительно на мертвых деревьях. «Необычный гриб обнаружил вблизи села Скородум, в Упоровском районе. Сначала не понял, что это такое, прочитал о нем, когда уже вернулся домой. Хотел поехать и все же срезать, но передумал», — рассказал URA.RU тюменец Сергей Бардадын. Согласно открытым данным, ежовик коралловидный занесен в Красные книги нескольких регионов России, однако в Тюменской области особо не охраняется. Гриб внешне напоминает коралл, растет на мертвой коре лиственных деревьев. Ежовик съедобен, однако лишь до определенного момента. Употреблять в пищу рекомендуют только молодые грибы, пока их мякоть белого цвета. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области найден кровоточащий гриб, одно из названий которого — «гриб дьявола». А в саду у жителя Тюмени вырос гриб, пахнущий трупами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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