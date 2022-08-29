В МАГАТЭ назвали сроки визита на Запорожскую АЭС

29 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС уже 31 августа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудут на Запорожскую АЭС 31 августа и пробудут там четыре дня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Wall Street Journal со ссылкой на документ сообщает, что Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. «Инспекция начнется в среду и продлится до субботы», — говорится в сообщении газеты, которая в свою очередь ссылается на документ украинского правительства. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Местные власти проработали план эвакуации населения, если катастрофа из-за обстрелов украинских военных все-таки случится. В ходе недавнего конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, тем самым подвергая опасности европейский континент, передает RT.

Члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудут на Запорожскую АЭС 31 августа и пробудут там четыре дня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Wall Street Journal со ссылкой на документ сообщает, что Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. «Инспекция начнется в среду и продлится до субботы», — говорится в сообщении газеты, которая в свою очередь ссылается на документ украинского правительства. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Местные власти проработали план эвакуации населения, если катастрофа из-за обстрелов украинских военных все-таки случится. В ходе недавнего конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада должны надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы Запорожской АЭС, тем самым подвергая опасности европейский континент, передает RT.