29 августа 2022

Физиотерапевт Янгуразова назвала 3 причины появления живота

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, галстук, наручные часы, деловой костюм, живот, дресс код, руки, шариковая ручка
Иногда причиной появления «животика» может быть осанка, сказала Гузель Янгуразова Фото:

Выпирающий живот может появиться не из-за лишнего веса, а из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки и сбоя гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова.

«Появление „животика“ необязательно связано с лишним общим весом. Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объем тканей внутри. Это называется „fat slim persons“, что в переводе означает толстый-стройный человек. То есть человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме. Кроме того, возможно и сочетание наружного подкожного жира и внутреннего висцерального, и это всегда сопряжено с повышенной массой тела человека», — сказала Гузель Янгуразова.

Врач объяснила, как избавиться от выпирающего живота. «Избыток висцерального жира может быть не только виден, но и вреден для организма. С помощью InBody (анализ состава тела) врачи определяют вид жира и его количество, в том числе внутри. Рекомендации по уменьшению висцерального жира такие же, как и по снижению веса: регулярная достаточная физическая активность, рациональное питание, отказ или ограничение алкоголя, фастфуда, сладостей», — сообщила физиотерапевт.

Еще одной причиной «животика» может быть неправильная осанка, отметила Янгуразова. «Люди разные, и кифо-сколиотические конфигурации позвоночного столба могут влиять на мышечное перераспределение. Однако такое встречается редко. У женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов», — заключила эксперт.

Психолог Татьяна Шантур рассказала, что силы воли не всегда достаточно для снижения веса. Она рекомендовала превратить похудение в увлекательную игру и создать условия, чтобы вредные продукты не соблазняли вас сорваться.

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Выпирающий живот может появиться не из-за лишнего веса, а из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки и сбоя гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова. «Появление „животика“ необязательно связано с лишним общим весом. Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объем тканей внутри. Это называется „fat slim persons“, что в переводе означает толстый-стройный человек. То есть человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме. Кроме того, возможно и сочетание наружного подкожного жира и внутреннего висцерального, и это всегда сопряжено с повышенной массой тела человека», — сказала Гузель Янгуразова. Врач объяснила, как избавиться от выпирающего живота. «Избыток висцерального жира может быть не только виден, но и вреден для организма. С помощью InBody (анализ состава тела) врачи определяют вид жира и его количество, в том числе внутри. Рекомендации по уменьшению висцерального жира такие же, как и по снижению веса: регулярная достаточная физическая активность, рациональное питание, отказ или ограничение алкоголя, фастфуда, сладостей», — сообщила физиотерапевт. Еще одной причиной «животика» может быть неправильная осанка, отметила Янгуразова. «Люди разные, и кифо-сколиотические конфигурации позвоночного столба могут влиять на мышечное перераспределение. Однако такое встречается редко. У женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов», — заключила эксперт. Психолог Татьяна Шантур рассказала, что силы воли не всегда достаточно для снижения веса. Она рекомендовала превратить похудение в увлекательную игру и создать условия, чтобы вредные продукты не соблазняли вас сорваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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