Физиотерапевт Янгуразова назвала 3 причины появления живота

30 августа 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Иногда причиной появления «животика» может быть осанка, сказала Гузель Янгуразова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выпирающий живот может появиться не из-за лишнего веса, а из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки и сбоя гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова. «Появление „животика“ необязательно связано с лишним общим весом. Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объем тканей внутри. Это называется „fat slim persons“, что в переводе означает толстый-стройный человек. То есть человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме. Кроме того, возможно и сочетание наружного подкожного жира и внутреннего висцерального, и это всегда сопряжено с повышенной массой тела человека», — сказала Гузель Янгуразова. Врач объяснила, как избавиться от выпирающего живота. «Избыток висцерального жира может быть не только виден, но и вреден для организма. С помощью InBody (анализ состава тела) врачи определяют вид жира и его количество, в том числе внутри. Рекомендации по уменьшению висцерального жира такие же, как и по снижению веса: регулярная достаточная физическая активность, рациональное питание, отказ или ограничение алкоголя, фастфуда, сладостей», — сообщила физиотерапевт. Еще одной причиной «животика» может быть неправильная осанка, отметила Янгуразова. «Люди разные, и кифо-сколиотические конфигурации позвоночного столба могут влиять на мышечное перераспределение. Однако такое встречается редко. У женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов», — заключила эксперт. Психолог Татьяна Шантур рассказала, что силы воли не всегда достаточно для снижения веса. Она рекомендовала превратить похудение в увлекательную игру и создать условия, чтобы вредные продукты не соблазняли вас сорваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выпирающий живот может появиться не из-за лишнего веса, а из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки и сбоя гормонального фона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова. «Появление „животика“ необязательно связано с лишним общим весом. Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объем тканей внутри. Это называется „fat slim persons“, что в переводе означает толстый-стройный человек. То есть человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме. Кроме того, возможно и сочетание наружного подкожного жира и внутреннего висцерального, и это всегда сопряжено с повышенной массой тела человека», — сказала Гузель Янгуразова. Врач объяснила, как избавиться от выпирающего живота. «Избыток висцерального жира может быть не только виден, но и вреден для организма. С помощью InBody (анализ состава тела) врачи определяют вид жира и его количество, в том числе внутри. Рекомендации по уменьшению висцерального жира такие же, как и по снижению веса: регулярная достаточная физическая активность, рациональное питание, отказ или ограничение алкоголя, фастфуда, сладостей», — сообщила физиотерапевт. Еще одной причиной «животика» может быть неправильная осанка, отметила Янгуразова. «Люди разные, и кифо-сколиотические конфигурации позвоночного столба могут влиять на мышечное перераспределение. Однако такое встречается редко. У женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов», — заключила эксперт. Психолог Татьяна Шантур рассказала, что силы воли не всегда достаточно для снижения веса. Она рекомендовала превратить похудение в увлекательную игру и создать условия, чтобы вредные продукты не соблазняли вас сорваться.