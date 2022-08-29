Мальчика, которого продала родная мать, отправили в детский дом

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка Фото:

В Екатеринбурге 7-летнего мальчика, которого родная мать пыталась продать незнакомым людям за 300 тысяч рублей в торговом центре, отдали в детский дом. Как рассказал отчим ребенка, изначально мальчик находился в больнице.

«Документы долго оформляются, это все не так просто. Мальчика перевели в детский дом. Мне с ним общаться и видеться не дают, у них все очень строго. Нужно много разрешений. Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально», — передает «КП-Екатеринбург» слова отчима.

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. При этом она заявляла, что отчим бьет ребенка и не принимает в семью.

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В Екатеринбурге 7-летнего мальчика, которого родная мать пыталась продать незнакомым людям за 300 тысяч рублей в торговом центре, отдали в детский дом. Как рассказал отчим ребенка, изначально мальчик находился в больнице. «Документы долго оформляются, это все не так просто. Мальчика перевели в детский дом. Мне с ним общаться и видеться не дают, у них все очень строго. Нужно много разрешений. Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально», — передает «КП-Екатеринбург» слова отчима. Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. При этом она заявляла, что отчим бьет ребенка и не принимает в семью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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