Мальчика, которого продала родная мать, отправили в детский дом

Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 7-летнего мальчика, которого родная мать пыталась продать незнакомым людям за 300 тысяч рублей в торговом центре, отдали в детский дом. Как рассказал отчим ребенка, изначально мальчик находился в больнице.

«Документы долго оформляются, это все не так просто. Мальчика перевели в детский дом. Мне с ним общаться и видеться не дают, у них все очень строго. Нужно много разрешений. Сказали, что он в хорошем состоянии. С психикой все нормально», — передает «КП-Екатеринбург» слова отчима.

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. При этом она заявляла, что отчим бьет ребенка и не принимает в семью.