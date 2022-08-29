Кардиолог Кондрахин назвал растения, понижающие давление

30 августа 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

При употреблении растительных добавок, дозировка основных лекарств будет снижена, сказал Андрей Кондрахин Фото: Александр Елизаров © URA.RU Черноплодная рябина, хвощ и продуты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Об этом URA.RU рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «Черноплодная рябина обладает свойством снижать артериальное давление. В ней содержаться антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Рябина насыщает организм калием, натрием, микроэлементами. Это все полезно. Есть еще такое растение — хвощ. Он обладает мочегонным свойством. При снижении количества жидкости также давление снижается», — сказал Андрей Кондрахин. Врач подчеркнул, что полностью отказываться от необходимых таблеток в пользу этих растений нельзя. «Эффект от их приема не настолько выражен, чтобы можно было пренебречь лечением или пытаться лечиться только ягодами или настоями черноплодной рябины. Их можно принимать дополнительно, тогда меньше дозировка будет у лекарств», — отметил кардиолог. По его словам, хвощ и рябина, скорее всего, не смогут навредить людям с низким давлением. «Все зависит от концентрации. От нескольких ягод ничего не произойдет. А хвощ человек с низким давлением вряд ли будет себе заваривать», — добавил терапевт. Ранее врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев сообщил, что инфаркт очень часто сопровождается головокружением. Это связано со снижением давления у больного.

Черноплодная рябина, хвощ и продуты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Об этом URA.RU рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «Черноплодная рябина обладает свойством снижать артериальное давление. В ней содержаться антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Рябина насыщает организм калием, натрием, микроэлементами. Это все полезно. Есть еще такое растение — хвощ. Он обладает мочегонным свойством. При снижении количества жидкости также давление снижается», — сказал Андрей Кондрахин. Врач подчеркнул, что полностью отказываться от необходимых таблеток в пользу этих растений нельзя. «Эффект от их приема не настолько выражен, чтобы можно было пренебречь лечением или пытаться лечиться только ягодами или настоями черноплодной рябины. Их можно принимать дополнительно, тогда меньше дозировка будет у лекарств», — отметил кардиолог. По его словам, хвощ и рябина, скорее всего, не смогут навредить людям с низким давлением. «Все зависит от концентрации. От нескольких ягод ничего не произойдет. А хвощ человек с низким давлением вряд ли будет себе заваривать», — добавил терапевт. Ранее врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев сообщил, что инфаркт очень часто сопровождается головокружением. Это связано со снижением давления у больного.