Кардиолог Конев: головокружение может указывать на инфаркт

27 августа 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Падение артериального давления сопровождается головокружением Фото: Александр Мамаев © URA.RU Головокружение является признаком обширного инфаркта миокарда с понижением артериального давления. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Головокружение — это один из симптомов, который возникает не очень часто. Хотя если инфаркт миокарда сопровождается падением артериального давления, то довольно часто. Головокружение — это отражение падения артериального давления. Если инфаркт обширен и повреждения миокарда большие, то он неизбежно сопровождается падением артериального давления, которое вызывает головокружение», — сказал Юрий Конев. Как объяснил кардиолог, в первую очередь человек должен обращать внимание на боль, которая у него начала развиваться за грудиной. «С 1772 года, когда впервые был описан инфаркт миокарда в виде боли за грудиной сжимающего характера, уже довольно сильно поменялись взгляды на это. Появилась безболевая форма инфаркта миокарда, аритмическая форма инфаркта миокарда, то есть, он проявляется только нарушением ритма, но не стоит это выносить на общую информацию. Достаточно будет того, чтобы человек опасался болей сжимающего характера за грудиной», — отметил он. Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. А диетолог, нутрициолог, Кристина Плотникова рассказала, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенесшим инфаркт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Головокружение является признаком обширного инфаркта миокарда с понижением артериального давления. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Головокружение — это один из симптомов, который возникает не очень часто. Хотя если инфаркт миокарда сопровождается падением артериального давления, то довольно часто. Головокружение — это отражение падения артериального давления. Если инфаркт обширен и повреждения миокарда большие, то он неизбежно сопровождается падением артериального давления, которое вызывает головокружение», — сказал Юрий Конев. Как объяснил кардиолог, в первую очередь человек должен обращать внимание на боль, которая у него начала развиваться за грудиной. «С 1772 года, когда впервые был описан инфаркт миокарда в виде боли за грудиной сжимающего характера, уже довольно сильно поменялись взгляды на это. Появилась безболевая форма инфаркта миокарда, аритмическая форма инфаркта миокарда, то есть, он проявляется только нарушением ритма, но не стоит это выносить на общую информацию. Достаточно будет того, чтобы человек опасался болей сжимающего характера за грудиной», — отметил он. Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что COVID-19 провоцирует у людей инсульты, инфаркты или заболевания сердца. А диетолог, нутрициолог, Кристина Плотникова рассказала, что бананы могут вызвать нарушение работы сердечной мышцы, а также могут навредить людям, перенесшим инфаркт.