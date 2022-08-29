Горожане продают квартиры в домах, которые власти Кургана планирует сносить ради комплексной застройки высотками. Несколько объявлений с продажей жилья появились на сайте Avito.
«Продается просторная квартира-студия по улице Комиссаров, 65 в Северном районе Кургана. Площадь: 33 квадратных метра. Свежий косметический ремонт. Рядом остановка, супермаркет, две школы и озеро Черное. Дом 2014 года постройки. Возможен торг. Стоимость квартиры составляет 1 450 000 рублей», — говорится в объявлении. В этом же доме продается еще одна однокомнатная квартира стоимостью 1,3 миллиона рублей. «Квартира с косметическим ремонтом, высокие потолки, окна ПВХ, новая сантехника. Площадь: 32 квадратных метра. <…> Оформление ипотеки, материнского капитала, любые виды сертификатов», — указано в сообщении.
В центре города также продается «двушка» в деревянном двухэтажном доме в районе стадиона «Локомотив». Стоимость жилья составляет два миллиона рублей. «Продается двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра по улице Пушкина, 16. <…> Подходит под материнский капитал. Возможна рассрочка или обмен по предложению. Торг в разумных пределах», — написано в объявлении. Там же указано, что дом в ближайшие четыре года попадает под программу «Реновация».
По данным администрации города Кургана, в рамках комплексного развития территории дома по улицам Комиссаров, 65 и Пушкина, 16 подлежат сносу. На их месте планируется многоэтажная (высотная) или среднеэтажная жилая застройка. Сейчас данные земельные участки выставлены на аукцион. Торги состоятся 8 сентября 2022 года.
Ранее URA.RU писало, что в районе бывшего стадиона «Локомотив» снесут 29 жилых домов, чтобы. Общая площадь комплексной застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что в Северном районе Кургана напротив психдиспансера снесут 11 жилых домов, чтобы построить высотки на берегу озера.
В Кургане в Северном районе продается две квартиры в доме под снос
Скрин: Avito
В районе стадиона «Локомотив» также продают квартиру в доме, который снесут под КРТ
Скрин: Avito
Дома сносят в рамках комплексного развития территорий
Скрин: администрация города Кургана
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Горожане продают квартиры в домах, которые власти Кургана планирует сносить ради комплексной застройки высотками. Несколько объявлений с продажей жилья появились на сайте Avito. «Продается просторная квартира-студия по улице Комиссаров, 65 в Северном районе Кургана. Площадь: 33 квадратных метра. Свежий косметический ремонт. Рядом остановка, супермаркет, две школы и озеро Черное. Дом 2014 года постройки. Возможен торг. Стоимость квартиры составляет 1 450 000 рублей», — говорится в объявлении. В этом же доме продается еще одна однокомнатная квартира стоимостью 1,3 миллиона рублей. «Квартира с косметическим ремонтом, высокие потолки, окна ПВХ, новая сантехника. Площадь: 32 квадратных метра. <…> Оформление ипотеки, материнского капитала, любые виды сертификатов», — указано в сообщении. В центре города также продается «двушка» в деревянном двухэтажном доме в районе стадиона «Локомотив». Стоимость жилья составляет два миллиона рублей. «Продается двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра по улице Пушкина, 16. <…> Подходит под материнский капитал. Возможна рассрочка или обмен по предложению. Торг в разумных пределах», — написано в объявлении. Там же указано, что дом в ближайшие четыре года попадает под программу «Реновация». По данным администрации города Кургана, в рамках комплексного развития территории дома по улицам Комиссаров, 65 и Пушкина, 16 подлежат сносу. На их месте планируется многоэтажная (высотная) или среднеэтажная жилая застройка. Сейчас данные земельные участки выставлены на аукцион. Торги состоятся 8 сентября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в районе бывшего стадиона «Локомотив» снесут 29 жилых домов, чтобы. Общая площадь комплексной застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что в Северном районе Кургана напротив психдиспансера снесут 11 жилых домов, чтобы построить высотки на берегу озера.