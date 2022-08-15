В Северном районе Кургана под жилую застройку снесут 11 домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана выставила на торги земельный участок в границах улиц Комиссаров, Чкалова и озера Черного. В рамках комплексной застройки в Северном районе напротив психдиспансера планируют снести 11 жилых домов, чтобы построить высотки. Об этом говорится на сайте администрации города.

«В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены жилые дома по адресам: ул. Комиссаров, д. 77-а, ул. Комиссаров, д. 75а, ул. Молодежи, д. 84, ул. Комиссаров, д. 73 а, ул. Смирнова, д. 3, ул. Комиссаров, д. 71, ул. Смирнова, д. 4, ул. Комиссаров, д. 69а, ул. Комиссаров, д. 67а, ул. Молодежи, д. 72, ул. Комиссаров, д. 65, подлежащие сносу. <…> На территории площадью 50 204 квадратных метра предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка», — говорится в документе.

Начальная стоимость аукциона составляет более 25 миллионов рублей. Торги состоятся 8 сентября.

Застройщик, который приобретет данный земельный участок, должен будет переселить жильцов в другие дома. Предоставить жилье необходимо в течение восьми месяцев со дня заключения договора. Подрядчик также обязан провести комплексную застройку на данной территории в течение семи лет.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана продают землю с домами, где живут люди. Под снос в Северном районе отправят пять аварийных домов. Стоимость земельных участков площадью более 12 тысяч квадратных метров составляет 25,5 млн рублей. Также сообщалось, что курганцы, чьи дома снесут под застройку, получат новое жилье. В центре Кургана в рамках комплексного развития снесут ветхие дома, а новый микрорайон Заозерного планируют застроить высотками.

Земельный участок площадью 50 204 квадратных метра продают более чем за 25 млн рублей Скрин: администрация города Кургана