28 августа 2022

На «курганской Рублевке» определился лидер на место главы округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло
На выборы главы Кетовского округа допустили двух кандидатов Фото:

В Кетовском районе Курганской области, известном как «курганская Рублевка», завершился конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. С отрывом в 5 баллов среди кандидатов лидирует Олег Язовских, исполняющий обязанности главы района. Об этом говорится на сайте районной администрации.

«В администрации Кетовского района 29 августа состоялся конкурс по отбору кандидатур на место главы округа. До выборов допущены две кандидатуры: Виктор Катков и Олег Язовских», — говорится в документе. За представленные программы комиссия начисляла кандидатам баллы. Язовских набрал 14,8 балла, что соответствует 98,6% от максимального количества баллов (15), Катков получил 9,8 балла, что соответствует 65,35%. Оперативно получить комментарий от администрации района о кандидатах URА.RU не удалось.

До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе нет кандидатов на должность начальника управления народного образования. Чиновники отказываются идти на проблемный пост.

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В Кетовском районе Курганской области, известном как «курганская Рублевка», завершился конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. С отрывом в 5 баллов среди кандидатов лидирует Олег Язовских, исполняющий обязанности главы района. Об этом говорится на сайте районной администрации. «В администрации Кетовского района 29 августа состоялся конкурс по отбору кандидатур на место главы округа. До выборов допущены две кандидатуры: Виктор Катков и Олег Язовских», — говорится в документе. За представленные программы комиссия начисляла кандидатам баллы. Язовских набрал 14,8 балла, что соответствует 98,6% от максимального количества баллов (15), Катков получил 9,8 балла, что соответствует 65,35%. Оперативно получить комментарий от администрации района о кандидатах URА.RU не удалось. До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе нет кандидатов на должность начальника управления народного образования. Чиновники отказываются идти на проблемный пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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