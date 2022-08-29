Алексей Текслер узнал, как идет подготовка Ясиноватой к зиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Донецкую народную республику (ДНР). Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, во время поездки решали вопросы подготовки социальных объектов Ясиноватой к осенне-зимнему периоду.

«Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. Ясиноватая, как и Волноваха, — это те муниципалитеты, которым мы помогаем, и делаем это так же, как готовимся к зиме и решаем проблемы у нас в Челябинской области»», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Там отметили, что главной задачей для городских служб является подготовка котельных. Помимо этого, необходимо к зиме обеспечить город и район стабильным электроснабжением, восстановить тепловой контур зданий.

Текслера в поездке сопровождала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Вместе они осмотрели социальные объекты города, за восстановление которых отвечает регион. Текслер отметил, что работы должны быть завершены до середины октября. В учебные учреждения города губернатор распорядился направить дополнительное финансирование на приобретение оборудования.

Текслер посещал ДНР в середине июня. Во время своей поездки он подписал соглашение о предоставлении помощи республике со стороны Челябинской области. Под шефство региона было взято два города: Ясиноватая и Волноваха. Рабочие бригады из области уже несколько месяцев помогают восстанавливать инфраструктуру, разрушенную в ходе обстрела ВСУ.

Города республики на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины. После эскалации конфликта, по указу президента РФ Владимира Путина, началась специальная операция, призванная защитить жителей Донбасса от геноцида. За все время проведения операции от украинских националистов освобождено свыше 250 населенных пунктов.

Губернатор провел совещание с главой администрации города Ясиноватая и заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерием Леоновым Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера

В поездке приняла учатсие первый вице-губернатор региона Ирина Гехт (справа) Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Объекты, за которые отвечает Челябинская область должны быть завершены к середине октября Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера