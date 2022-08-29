Прокурор Москвы Савенков обвинил рэпера Оксимирона в экстремизме

29 августа 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Сергей Савенков потребовал признать песни Оксимирона экстремистскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков призвал признать песни рэпера Мирона Федрова (Оксимирон) экстремистскими материалами. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы. «В суд поступил административный иск и. о. прокурора города Москвы Сергея Савенкова в интересах РФ. Административным ответчиком по нему указан Мирон Федоров. В качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети „Интернет“, экстремистскими», — сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы. Уточняется, что дата заседания по иску еще не назначена. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что цель действий на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация, ряд знаменитостей уехал из России. Некоторые публично выказали несогласие с действиями властей на Украине. Среди них были певица Монеточка, рэпер Face (признан иноагентом). Оксимирон также покинул Россию, высказав своей несогласие с решением российских властей, после чего исполнитель попал в список «нежелательных артистов».

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков призвал признать песни рэпера Мирона Федрова (Оксимирон) экстремистскими материалами. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы. «В суд поступил административный иск и. о. прокурора города Москвы Сергея Савенкова в интересах РФ. Административным ответчиком по нему указан Мирон Федоров. В качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети „Интернет“, экстремистскими», — сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы. Уточняется, что дата заседания по иску еще не назначена. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что цель действий на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация, ряд знаменитостей уехал из России. Некоторые публично выказали несогласие с действиями властей на Украине. Среди них были певица Монеточка, рэпер Face (признан иноагентом). Оксимирон также покинул Россию, высказав своей несогласие с решением российских властей, после чего исполнитель попал в список «нежелательных артистов».