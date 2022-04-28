Лиза Монеточка родилась и жила в Екатеринбурге, затем уехала учиться в Москву Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Санкт-Петербурге и Красноярске неизвестные расклеили афиши, в которых осуждают звезд, отказавшихся поддержать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Досталось и певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке (настоящее имя Елизавета Гырдымова. — прим. ред.). Фотографии афиш опубликовали в местном паблике «Свет. Екатеринбург».

«Решила зарабатывать монеточки на Западе», — говорится в афише. Полный текст URA.RU не приводит из этических соображений. Певица отреагировала на акцию неизвестных в своем Instagram (запрещена на территории России). В сториз она написала: «Оцените уровень данных оскорблений. Сравните его с тем, как высказываются ребята с этих плакатов. Сделайте выводы».

Помимо Монеточки на афишах появились певица Вера Брежнева, комик Александр Долгополов, блогер Николай Соболев, группа Little Big, актер Денис Косяков, рэперы Face (Иван Дремин, внесен в реестр СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) и Morgenshtern. В афишах обыгрываются слова из песен и выступлений артистов и делается отсылка к их непатриотической позиции. Изначально фотографии афиш опубликовало питерское издание «Бумага», там же писали о том, что подобные листовки появились и в Красноярске.

Лиза Монеточка, как и Денис Косяков, не поддержали спецоперацию Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Афиши посвятили артистам, сбежавшим из страны Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Многие звезды поддержали решение президента, но были и те, кто выступил против и уехал из страны.

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