Обсуждение отправки военной миссии ЕС пройдет 30 августа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Представитель ЕС Жозеп Боррель выступил за отправку военной учебной миссии ЕС на Украину. Об этом он заявил на встрече министров обороны ЕС в Праге.

«Мы продолжим поддерживать Украину такими инициативами, как эта учебная миссия, которую обсудят министры», — сказал представитель ЕС, передает агентство Reuters. «Общее, всеобщее политическое соглашение (о совместной учебной миссии) — это то, что, я думаю, мы должны утвердить сегодня… Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии», — добавил Боррель. Договоренность о создании военной учебной миссии ЕС для Украины может быть достигнута министрами обороны стран Евросоюза уже 30 августа.

Ранее несколько стран ЕС отправили своих военных на Украину, чтобы обучить ВСУ обращению с оружием, которое западные страны поставляют украинской стороне. Помощь Запада Украине началась вскоре после начала Россией спецоперации на Украине. Главными ее целями президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту республик Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей.