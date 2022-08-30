Политолог: Польша начала прибирать к рукам Украину

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Политолог считает, что провокации Украины были сознательными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша пользуется шансом навсегда прибрать Украину к рукам. Об этом заявил политолог и преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам», — сообщил Суздальцев в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас. Политолог также отметил, что власти Украины сознательно занимались провокациями, так как видели в этом выход, единственный шанс спасти пустую казну. «Ведь боевые действия — это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада 7 миллиардов долларов в месяц», — добавил Суздальцев.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Ранее стало известно о том, что Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Британское издание The Telegraph отмечало, что речь идет об очень тесном сотрудничестве Польши и Украины.

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Польша пользуется шансом навсегда прибрать Украину к рукам. Об этом заявил политолог и преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам», — сообщил Суздальцев в разговоре с РИА «Новости». По его словам, все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас. Политолог также отметил, что власти Украины сознательно занимались провокациями, так как видели в этом выход, единственный шанс спасти пустую казну. «Ведь боевые действия — это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада 7 миллиардов долларов в месяц», — добавил Суздальцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Ранее стало известно о том, что Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Британское издание The Telegraph отмечало, что речь идет об очень тесном сотрудничестве Польши и Украины.
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