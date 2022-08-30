Минобороны РФ: ВСУ потеряли 1,2 тысяч солдат при наступлении

Вооруженные силы РФ отбили наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ при наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении уничтожили более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«При разгроме проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаевско-Криворожском и других направлениях действиями российских сил за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронемашин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Также уничтожено более 1,2 тысяч украинских военнослужащих», — приводит РИА «Новости» слова ведомства.

Также сообщается, что российскими войсками уничтожено украинское подразделение, которое было переброшено из западной части Украины, а именно — 128-я отдельная горная штурмовая бригада. Из данной бригады также сдались в плен пятеро человек.

Ранее URA.RU сообщало, что российские десантники отбили масштабное наступление ВСУ. Российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение и не только.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.