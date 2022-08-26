Российские десантники отбили масштабное наступление ВСУ

27 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили наступление на Николаевско-Криворожском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантные войска остановили масштабную попытку прорыва отряда ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников», — сообщается на сайте ведомства. Солдаты военных сил Украины в этот раз наступали при поддержке мотопехотных подразделений и боевых машин пехоты. Чтобы предотвратить наступление украинской стороны российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение десантных боевых машин, крупнокалиберные пулеметы, а также удары артиллерии. Силы ВСУ понесли потери в виде 20 военнослужащих и нескольких единиц боевой техники. Боевые действия на Украине происходят в ходе специальной операции России, которая началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.

Российские десантные войска остановили масштабную попытку прорыва отряда ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников», — сообщается на сайте ведомства. Солдаты военных сил Украины в этот раз наступали при поддержке мотопехотных подразделений и боевых машин пехоты. Чтобы предотвратить наступление украинской стороны российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение десантных боевых машин, крупнокалиберные пулеметы, а также удары артиллерии. Силы ВСУ понесли потери в виде 20 военнослужащих и нескольких единиц боевой техники. Боевые действия на Украине происходят в ходе специальной операции России, которая началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.