26 августа 2022

Российские десантники отбили масштабное наступление ВСУ

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Российские военные отбили наступление на Николаевско-Криворожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские десантные войска остановили масштабную попытку прорыва отряда ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников», — сообщается на сайте ведомства. Солдаты военных сил Украины в этот раз наступали при поддержке мотопехотных подразделений и боевых машин пехоты.

Чтобы предотвратить наступление украинской стороны российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение десантных боевых машин, крупнокалиберные пулеметы, а также удары артиллерии. Силы ВСУ понесли потери в виде 20 военнослужащих и нескольких единиц боевой техники.

Боевые действия на Украине происходят в ходе специальной операции России, которая началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Российские десантные войска остановили масштабную попытку прорыва отряда ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников», — сообщается на сайте ведомства. Солдаты военных сил Украины в этот раз наступали при поддержке мотопехотных подразделений и боевых машин пехоты. Чтобы предотвратить наступление украинской стороны российской армией были использованы гранатометы, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, штатное вооружение десантных боевых машин, крупнокалиберные пулеметы, а также удары артиллерии. Силы ВСУ понесли потери в виде 20 военнослужащих и нескольких единиц боевой техники. Боевые действия на Украине происходят в ходе специальной операции России, которая началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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