На УВЗ повысят зарплаты на 35% из-за большого гособоронзаказа

Некоторым работникам УВЗ поднимут зарплаты на 35% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работникам нижнетагильского «УралВагонЗавода» (УВЗ), работающим на выполнение государственного оборонного заказа, повысят зарплаты на 35% от их ставок. Об том сообщил источник URA.RU. Соответствующее решение принято гендиректором УВЗ Александром Потаповым.

«На совещании по гособоронзаказу гендиректор завода Александр Потапов заявил, что части сотрудников будет повышена зарплата. Заявлено, что заработная плата работников будет повышена на 35%», — передает источник.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу завода для подтверждения информации. На момент публикации материала ответа не поступило.

УВЗ считается странообразующим предприятием, ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В начале августа «Уралвагонзавод» передал армии очередную партию машин: модернизированные танки Т-90М «Прорыв». А 12 августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу.