Пермским мэрам поставили важную задачу

30 августа 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Не все главы завели личные страницы в соцсетях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Главы пермских территорий должны уделять особое внимание ведению личных страниц в социальных сетях. Это важная платформа для диалога с жителями. Об этом заявила руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова на заседании совета глав Пермского края 30 августа. Трансляция заседания проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Пермский край». «Обращаю ваше внимание на то, что в сравнении с оценкой по итогам 2021 года вырос вес блока „Личные страницы глав“. Они становятся важной платформой взаимодействия с гражданами и повышают личную ответственность руководителей», — отметила Набатова. Сейчас функционируют 42 страницы. Оценку проводили по пяти блокам — качество контента, представленность в соцсетях, вовлеченность, личная страница главы, обратная связь. Лидером по качеству ведения соцсетей в Пермском крае стал ЗАТО «Звездный». На втором месте — Соликамский округ, на третьем — Верещагинский, на четвертом — Осинский, на пятом — Лысьвенский. В аутсайдерах по качеству ведений соцсетей — Юрла, Нытва, Уинское, Большая Соснова и Коса. Пермь находится на 10 месте. Лидерами по вовлеченности (показатель, который показывает реакции жителей на посты в соцсетях) стали Кишерть, Звездный и Березовка. Самый качественный контент выпускают в Пермском районе, Соликамске и Лысьве. А лучшими личными страницами мэров признаны аккаунты главы Краснокамска Игоря Быкариза, главы Кизела Андрея Родыгина и главы Соликамска Евгения Самоукова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы пермских территорий должны уделять особое внимание ведению личных страниц в социальных сетях. Это важная платформа для диалога с жителями. Об этом заявила руководитель «Центра управления регионом» Екатерина Набатова на заседании совета глав Пермского края 30 августа. Трансляция заседания проходила на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Пермский край». «Обращаю ваше внимание на то, что в сравнении с оценкой по итогам 2021 года вырос вес блока „Личные страницы глав“. Они становятся важной платформой взаимодействия с гражданами и повышают личную ответственность руководителей», — отметила Набатова. Сейчас функционируют 42 страницы. Оценку проводили по пяти блокам — качество контента, представленность в соцсетях, вовлеченность, личная страница главы, обратная связь. Лидером по качеству ведения соцсетей в Пермском крае стал ЗАТО «Звездный». На втором месте — Соликамский округ, на третьем — Верещагинский, на четвертом — Осинский, на пятом — Лысьвенский. В аутсайдерах по качеству ведений соцсетей — Юрла, Нытва, Уинское, Большая Соснова и Коса. Пермь находится на 10 месте. Лидерами по вовлеченности (показатель, который показывает реакции жителей на посты в соцсетях) стали Кишерть, Звездный и Березовка. Самый качественный контент выпускают в Пермском районе, Соликамске и Лысьве. А лучшими личными страницами мэров признаны аккаунты главы Краснокамска Игоря Быкариза, главы Кизела Андрея Родыгина и главы Соликамска Евгения Самоукова.