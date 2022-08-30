Рабочие УВЗ будут трудиться в выходные, чтобы снабдить РФ танками

Из-за увеличения объемов задач рабочих УВЗ переводят на особый режим работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство нижнетагильского предприятия «УралВагонЗавод» переводит сотрудников, работающих на выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ), на особый режим работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, теперь рабочие будут привлекаться к сверхурочным работам в будни и выходные.

«Ввиду значительного увеличения объемов важнейших для обороноспособности страны задач руководством УВЗ принято решение о переводе сотрудников, задействованных в выполнении государственных контрактов, на особый режим работы. Это означает, что сотрудники, выполняющие работы по ГОЗ, в связи с производственной необходимостью могут привлекаться к сверхурочным работам: в будние дни — до 4-х часов, в один из выходных дней — до 8-ми часов», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что переработки будут оплачивать в двойном размере. Помимо этого на предприятии внедрили систему временных переводов рабочих в подразделения механосборочного производства. Для этого УВЗ организовало переобучение и повышение квалификации за счет работодателя.

Ранее URA.RU сообщало, что работникам, работающим на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты на 35% от их ставок. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.