Сенатор Россель публично поблагодарил Запад за санкции

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Демидовская премия. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуарду Росселю запрещен въезд в Великобританию Фото:

Сенатор Свердловской области Эдуард Россель публично заявил о своей благодарности Западу за санкции. Такое заявление Россель сделал, выступая на большом предвыборном форуме на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Если бы от меня зависело, я бы вообще благодарность публичную объявил санкциям. Потому что санкции вынудили заниматься развитием внутренним. И теперь Свердловская область имеет колоссальные возможности в наращивании потенциала», — сказал Россель.

Ранее агентство писало, что экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Также западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.

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Сенатор Свердловской области Эдуард Россель публично заявил о своей благодарности Западу за санкции. Такое заявление Россель сделал, выступая на большом предвыборном форуме на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Если бы от меня зависело, я бы вообще благодарность публичную объявил санкциям. Потому что санкции вынудили заниматься развитием внутренним. И теперь Свердловская область имеет колоссальные возможности в наращивании потенциала», — сказал Россель. Ранее агентство писало, что экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Также западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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