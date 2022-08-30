Сенатор Россель публично поблагодарил Запад за санкции

Эдуарду Росселю запрещен въезд в Великобританию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор Свердловской области Эдуард Россель публично заявил о своей благодарности Западу за санкции. Такое заявление Россель сделал, выступая на большом предвыборном форуме на площадке «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Если бы от меня зависело, я бы вообще благодарность публичную объявил санкциям. Потому что санкции вынудили заниматься развитием внутренним. И теперь Свердловская область имеет колоссальные возможности в наращивании потенциала», — сказал Россель.

Ранее агентство писало, что экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Также западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.