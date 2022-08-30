Свердловских учителей оставили без ПЦР-тестов на COVID

31 августа 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Учителя не могут пройти тестирование на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учителя школы-интернат в Березовском (Свердловская область) не могут пройти тестирование на COVID. Причина — отсутствие ПЦР-тестов в Березовской центральной городской больнице. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также собеседник агентства направил в редакцию соответствующий документ. «Сотрудники Березовской школы-интернат (реализует адаптированные основные общеобразовательные программы — прим.ред.) не могут пройти ПЦР-тест на COVID. В адрес главврача Березовской ЦГБ направлено письмо о проведении исследования на COVID. Ответственное лицо в больнице устно пояснила, что на данный момент нет тест-систем на обследование», — сказано в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что свердловский минздрав срывает сроки проверки учителей на COVID. В Свердловской области не успевают протестировать всех учителей на коронавирус перед 1 сентября. Кроме всего в больницах Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.

Учителя школы-интернат в Березовском (Свердловская область) не могут пройти тестирование на COVID. Причина — отсутствие ПЦР-тестов в Березовской центральной городской больнице. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также собеседник агентства направил в редакцию соответствующий документ. «Сотрудники Березовской школы-интернат (реализует адаптированные основные общеобразовательные программы — прим.ред.) не могут пройти ПЦР-тест на COVID. В адрес главврача Березовской ЦГБ направлено письмо о проведении исследования на COVID. Ответственное лицо в больнице устно пояснила, что на данный момент нет тест-систем на обследование», — сказано в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что свердловский минздрав срывает сроки проверки учителей на COVID. В Свердловской области не успевают протестировать всех учителей на коронавирус перед 1 сентября. Кроме всего в больницах Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.