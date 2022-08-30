«Коммерсант»: в РФ появится новый зарубежный бренд компьютеров

31 августа 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Китайский производитель ПК и ноутбуков Machenike планирует войти на российский рынок Фото: Анна Майорова © URA.RU На розничном рынке в России скоро появится китайские производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. Поставлять устройства в страну будут отечественные дистрибуторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». По словам источника « Коммерсанта » в одном из ритейлеров, на российском розничном рынке появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Уточняется, что вендор уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что в России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры Realme. Российские ретейлеры жаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.

На розничном рынке в России скоро появится китайские производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. Поставлять устройства в страну будут отечественные дистрибуторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». По словам источника «Коммерсанта» в одном из ритейлеров, на российском розничном рынке появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Уточняется, что вендор уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что в России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры Realme. Российские ретейлеры жаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.