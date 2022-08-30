30 августа 2022

«Коммерсант»: в РФ появится новый зарубежный бренд компьютеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайский производитель ПК и ноутбуков Machenike планирует войти на российский рынок Фото:

На розничном рынке в России скоро появится китайские производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. Поставлять устройства в страну будут отечественные дистрибуторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан».

По словам источника «Коммерсанта» в одном из ритейлеров, на российском розничном рынке появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Уточняется, что вендор уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан».

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что в России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры Realme. Российские ретейлеры жаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.

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На розничном рынке в России скоро появится китайские производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike. Поставлять устройства в страну будут отечественные дистрибуторы OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». По словам источника «Коммерсанта» в одном из ритейлеров, на российском розничном рынке появится новый производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии из Китая Machenike. Уточняется, что вендор уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан». Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. Ранее сообщалось, что в России начнут продавать эксклюзивные китайские телевизоры Realme. Российские ретейлеры жаловались, что на рынке не хватает телевизоров, смартфонов и холодильников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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