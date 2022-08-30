Политолог Ярошенко: смерть Горбачева станет концом гегемонии США

31 августа 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Смерть Михаила Горбачева станет символом конца гегемонии США, считает Алексей Ярошенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева символизирует конец однополярного мира и гегемонии США. Об этом заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Его смерть, как смерть любого человека, нужно воспринимать трагически. Она символизирует конец той эпохи, которая ознаменовалась правлением Горбачева», — сказал Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом 360. По его словам, именно при Горбачеве США удалось установить однополярную систему мира и свою гегемонию, которой теперь приходит конец. Эксперт считает, что установление американской гегемонии напрямую связано с ошибками Горбачева в руководстве Советским Союзом. «Он, неправильно оценив степень и глубину деградации системы и командно-административной, и однопартийной, предпринял неправильные шаги», — уточнил он. Демократизация является концептом, созданным интеллектуальной элитой Запада, для включения в свою орбиту влияния новых стран, объяснил политолог. Горбачев оказался у истоков однополярного мира, однако теперь его смерть символизирует конец этого однополярного мира, резюмировал Ярошенко. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева символизирует конец однополярного мира и гегемонии США. Об этом заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Его смерть, как смерть любого человека, нужно воспринимать трагически. Она символизирует конец той эпохи, которая ознаменовалась правлением Горбачева», — сказал Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом 360. По его словам, именно при Горбачеве США удалось установить однополярную систему мира и свою гегемонию, которой теперь приходит конец. Эксперт считает, что установление американской гегемонии напрямую связано с ошибками Горбачева в руководстве Советским Союзом. «Он, неправильно оценив степень и глубину деградации системы и командно-административной, и однопартийной, предпринял неправильные шаги», — уточнил он. Демократизация является концептом, созданным интеллектуальной элитой Запада, для включения в свою орбиту влияния новых стран, объяснил политолог. Горбачев оказался у истоков однополярного мира, однако теперь его смерть символизирует конец этого однополярного мира, резюмировал Ярошенко. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР.