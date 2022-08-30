Макрон, Джонсон и фон дер Ляйен восхитились политикой Горбачева

Мировые лидеры опечалены смертью Михаила Горбачева Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент Франции Эммануэль Макрон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев открыл путь в Европу и помог прекращению холодной войны между СССР и США. Многие из них выразили свои соболезнования в связи со смертью Горбачева в соцсети Twitter.

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал Макрон в Twitter.

«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения», — высказался Борис Джонсон.

Урсула фон дер Ляйен также заявила о вкладе Горбачева в завершение холодной войны и о том, что он открыл путь к свободной Европе. «Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Это наследие мы не забудем», — сообщила глава Еврокомиссии.

«Его жизнь имела важное значение, потому что без него и его мужества было бы невозможно мирно положить конец холодной войне», — высказалась бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Она также сказала, что опечалена смертью политика. По ее словам, Горбачев пытался обеспечить лучшую жизнь своим гражданам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал бывшего президента СССР уникальным государственным деятелем, который изменил ход истории. Он также заявил, что опечален произошедшим. «Мир потерял выдающегося мирового лидера, убежденного многостороннего и неутомимого борца за мир», — сообщил генсек Гутерриш.

«Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать особенно в этот трудный момент международной политики», — написал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Он назвал Горбачева чемпионом демократии и человеком, который изменил историю XX века.

Горбачев умер во вторник вечером на 92-году жизни из-за продолжительной болезни, сообщает «Утро.ру». Ранее стало известно, что состояние его здоровья ухудшилось, пишут «Дни.ру». Свои соболезнования уже выразили президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.