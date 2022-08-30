Президент США Байден восхитился мужеством Горбачева

31 августа 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Джо Байден считает, что Михаил Горбачев был очень дальновидным политиком Фото: Patrick Semansky AP/TASS Бывший президент СССР Михаил Горбачев обладал мужеством, так как рискнул своей карьеры ради достижения целей. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — заявил Джо Байден в письменном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Также американский лидер подчеркнул, что Михаил Горбачев был очень дальновидным политиком. «Он верил в гласность и перестройку — открытость и перестройку — не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений», — резюмировал Байден, выражая глубочайшие соболезнования семье Горбачева. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь. В США признали, что американские власти в свое время обманули Горбачева.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев обладал мужеством, так как рискнул своей карьеры ради достижения целей. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — заявил Джо Байден в письменном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Также американский лидер подчеркнул, что Михаил Горбачев был очень дальновидным политиком. «Он верил в гласность и перестройку — открытость и перестройку — не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений», — резюмировал Байден, выражая глубочайшие соболезнования семье Горбачева. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь. В США признали, что американские власти в свое время обманули Горбачева.