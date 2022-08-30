Reuters: миссия МАГАТЭ выехала из Киева на Запорожскую АЭС

31 августа 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС, пишет Reuters Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миссия МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетеля с места. «Автоколонна Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС на юго-востоке Украины в среду утром», — пишет агентство. Ранее планировалось, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. В Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Однако перед приездом в Энергодар генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Миссия МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетеля с места. «Автоколонна Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС на юго-востоке Украины в среду утром», — пишет агентство. Ранее планировалось, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. В Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Однако перед приездом в Энергодар генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.