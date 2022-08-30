CNN: Зеленеский провел переговоры с главой МАГАТЭ

30 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.