CNN: Зеленеский провел переговоры с главой МАГАТЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются.

Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...