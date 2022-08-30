CNN: Зеленеский провел переговоры с главой МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского.
«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются.
Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС.
Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, подробности переговоров не сообщаются. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.