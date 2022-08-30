30 августа 2022
29 августа 2022

Родителям школьников в ЯНАО предложили ежегодную компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, день знаний, школа, здравствуй школа, первое сентября, учебный год
Бюджет на сбор первоклассника в школу достигает 30 тысяч рублей Фото:

В Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Как сообщается на официальном сайте регионального отделения ЛДПР, депутаты фракции Александр Голубенко и Денис Садовников предложили установить ежегодную выплату в размере 15 тысяч на каждого школьника.

«Для поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно», — говорится в сообщении реготделения. При этом бюджет на сбор первоклассника, по информации пресс-службы, достигает сейчас 30 тысяч рублей, в связи с чем родители ЯНАО нуждаются в ежегодной поддержке государства.

По мнению авторов законопроекта, реализация ежегодной финансовой поддержки в непростых условиях необходима. Документом предусмотрена индексация выплаты для сохранения ее покупательской способности.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из многодетных семей в ЯНАО получат выплаты к первому сентября. В правительстве отметили, что с 2022 года право на выплату будет только у детей, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона.

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В Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Как сообщается на официальном сайте регионального отделения ЛДПР, депутаты фракции Александр Голубенко и Денис Садовников предложили установить ежегодную выплату в размере 15 тысяч на каждого школьника. «Для поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно», — говорится в сообщении реготделения. При этом бюджет на сбор первоклассника, по информации пресс-службы, достигает сейчас 30 тысяч рублей, в связи с чем родители ЯНАО нуждаются в ежегодной поддержке государства. По мнению авторов законопроекта, реализация ежегодной финансовой поддержки в непростых условиях необходима. Документом предусмотрена индексация выплаты для сохранения ее покупательской способности. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из многодетных семей в ЯНАО получат выплаты к первому сентября. В правительстве отметили, что с 2022 года право на выплату будет только у детей, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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