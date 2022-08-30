Родителям школьников в ЯНАО предложили ежегодную компенсацию

31 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Бюджет на сбор первоклассника в школу достигает 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Как сообщается на официальном сайте регионального отделения ЛДПР, депутаты фракции Александр Голубенко и Денис Садовников предложили установить ежегодную выплату в размере 15 тысяч на каждого школьника. «Для поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно», — говорится в сообщении реготделения. При этом бюджет на сбор первоклассника, по информации пресс-службы, достигает сейчас 30 тысяч рублей, в связи с чем родители ЯНАО нуждаются в ежегодной поддержке государства. По мнению авторов законопроекта, реализация ежегодной финансовой поддержки в непростых условиях необходима. Документом предусмотрена индексация выплаты для сохранения ее покупательской способности. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из многодетных семей в ЯНАО получат выплаты к первому сентября. В правительстве отметили, что с 2022 года право на выплату будет только у детей, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона.

В Заксобрание ЯНАО внесен законопроект об обязательных ежегодных выплатах семьям на подготовку детей к школе. Как сообщается на официальном сайте регионального отделения ЛДПР, депутаты фракции Александр Голубенко и Денис Садовников предложили установить ежегодную выплату в размере 15 тысяч на каждого школьника. «Для поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям 15 тысяч рублей на каждого ребенка ежегодно», — говорится в сообщении реготделения. При этом бюджет на сбор первоклассника, по информации пресс-службы, достигает сейчас 30 тысяч рублей, в связи с чем родители ЯНАО нуждаются в ежегодной поддержке государства. По мнению авторов законопроекта, реализация ежегодной финансовой поддержки в непростых условиях необходима. Документом предусмотрена индексация выплаты для сохранения ее покупательской способности. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из многодетных семей в ЯНАО получат выплаты к первому сентября. В правительстве отметили, что с 2022 года право на выплату будет только у детей, которые обучаются на Ямале, а не за пределами региона.