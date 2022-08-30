Курганский омбудсмен пообещал банить критиков Горбачева

31 августа 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Борис Шалютин высказался о смерти Михаила Горбачева (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пообещал блокировать подписчиков, которые будут критиковать бывшего президента СССР Михаила Горбачева, умершего в ночь на 31 августа. Об этом омбудсмен написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Кому хочется здесь и сейчас хаять Горбачева, могут самостоятельно покинуть мою страницу, не затрудняя меня их отправкой в бан. Детальный анализ места Горбачева в истории России и человечества в день его ухода вряд ли уместен», — написал Шалютин. По словам омбудсмена, советский режим держался на тотальной лжи и насилии. «Михаил Горбачев разрушил эти скрепы, и режим пал. Продолжение прежней политики могло ненадолго отсрочить неизбежное падение, и тем страшнее оно бы оказалось», — отметил уполномоченный. Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен посетил в челябинском СИЗО курганского сотрудника УФСИН, отец которого жаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. По словам Шалютина, у задержанного жалоб нет, «со стороны сотрудников СИЗО давления не оказывается».

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин пообещал блокировать подписчиков, которые будут критиковать бывшего президента СССР Михаила Горбачева, умершего в ночь на 31 августа. Об этом омбудсмен написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Кому хочется здесь и сейчас хаять Горбачева, могут самостоятельно покинуть мою страницу, не затрудняя меня их отправкой в бан. Детальный анализ места Горбачева в истории России и человечества в день его ухода вряд ли уместен», — написал Шалютин. По словам омбудсмена, советский режим держался на тотальной лжи и насилии. «Михаил Горбачев разрушил эти скрепы, и режим пал. Продолжение прежней политики могло ненадолго отсрочить неизбежное падение, и тем страшнее оно бы оказалось», — отметил уполномоченный. Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен посетил в челябинском СИЗО курганского сотрудника УФСИН, отец которого жаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. По словам Шалютина, у задержанного жалоб нет, «со стороны сотрудников СИЗО давления не оказывается».