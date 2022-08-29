Омбудсмен проверил в СИЗО курганца, чей отец жаловался Кадырову

30 августа 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Борис Шалютин посетил в челябинском СИЗО сотрудника УФСИН из Кургана (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин посетил в челябинском СИЗО задержанного замначальника оперативного отдела курганской колонии №2, чтобы проверить в каких условиях его содержат. Курганца подозревают в превышении полномочий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал омбудсмен. Ранее отец арестованного сотрудника УФСИН пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на якобы незаконное задержание. «Я посетил челябинское СИЗО и встретился с задержанным. По условиям содержания жалоб нет. Никаких противозаконных действий против не производится. Со стороны сотрудников СИЗО давления не оказывается», — сказал Шалютин. После данного визита омбудсмен отправил письмо уполномоченному по правам человека в РФ (УПЧ в РФ) Татьяне Москальковой, где изложил свою оценку ситуации и предложения. Также по словам Бориса Шалютина, об итогах визита к задержанному сотруднику УФСИН и обращении к УПЧ в РФ, он проинформирует омбудсмена из Чеченской республики Мансура Солтаева, который держит дело на личном контроле. URA.RU писало, что замначальника оперотдела курганской колонии №2 был арестован после драки с коллегой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). После этого его отправили в следственный изолятор Челябинска. Также известно, что сотрудника УФСИН подозревают в причинении ранений гражданам, которых он с другими тюремщиками задержал при попытке переброса запрещенных предметов в колонию. Отец арестованного Хаси Амаев считает эти обвинения надуманными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин посетил в челябинском СИЗО задержанного замначальника оперативного отдела курганской колонии №2, чтобы проверить в каких условиях его содержат. Курганца подозревают в превышении полномочий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал омбудсмен. Ранее отец арестованного сотрудника УФСИН пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на якобы незаконное задержание. «Я посетил челябинское СИЗО и встретился с задержанным. По условиям содержания жалоб нет. Никаких противозаконных действий против не производится. Со стороны сотрудников СИЗО давления не оказывается», — сказал Шалютин. После данного визита омбудсмен отправил письмо уполномоченному по правам человека в РФ (УПЧ в РФ) Татьяне Москальковой, где изложил свою оценку ситуации и предложения. Также по словам Бориса Шалютина, об итогах визита к задержанному сотруднику УФСИН и обращении к УПЧ в РФ, он проинформирует омбудсмена из Чеченской республики Мансура Солтаева, который держит дело на личном контроле. URA.RU писало, что замначальника оперотдела курганской колонии №2 был арестован после драки с коллегой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). После этого его отправили в следственный изолятор Челябинска. Также известно, что сотрудника УФСИН подозревают в причинении ранений гражданам, которых он с другими тюремщиками задержал при попытке переброса запрещенных предметов в колонию. Отец арестованного Хаси Амаев считает эти обвинения надуманными.