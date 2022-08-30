Мэрия Нового Уренгоя готовится к приезду вице-премьера РФ Новака

2 сентября в Новом Уренгое ожидают приезда вице-премьера РФ Александра Новака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьера РФ Александра Новака в пятницу, 2 сентября, ждут в Новом Уренгое на заседание оргкомитета по подготовке к 50-летнему юбилею города. Об этом сообщают сразу несколько источников URA.RU во власти.

«В Новом Уренгое в пятницу пройдет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. Сейчас там ведут активную подготовку, потому что ожидается, что поучаствовать в заседании приедет Новак», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу правительства РФ и ЯНАО, а также мэрии Нового Уренгоя были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о назначении Новака главой оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Кроме того, в организации мероприятия поможет и «Газпром».