30 августа 2022
29 августа 2022

Мэрия Нового Уренгоя готовится к приезду вице-премьера РФ Новака

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
2 сентября в Новом Уренгое ожидают приезда вице-премьера РФ Александра Новака Фото:

Вице-премьера РФ Александра Новака в пятницу, 2 сентября, ждут в Новом Уренгое на заседание оргкомитета по подготовке к 50-летнему юбилею города. Об этом сообщают сразу несколько источников URA.RU во власти.

«В Новом Уренгое в пятницу пройдет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. Сейчас там ведут активную подготовку, потому что ожидается, что поучаствовать в заседании приедет Новак», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу правительства РФ и ЯНАО, а также мэрии Нового Уренгоя были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о назначении Новака главой оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Кроме того, в организации мероприятия поможет и «Газпром».

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Вице-премьера РФ Александра Новака в пятницу, 2 сентября, ждут в Новом Уренгое на заседание оргкомитета по подготовке к 50-летнему юбилею города. Об этом сообщают сразу несколько источников URA.RU во власти. «В Новом Уренгое в пятницу пройдет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. Сейчас там ведут активную подготовку, потому что ожидается, что поучаствовать в заседании приедет Новак», — рассказывает собеседник. В пресс-службу правительства РФ и ЯНАО, а также мэрии Нового Уренгоя были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были. Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о назначении Новака главой оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Кроме того, в организации мероприятия поможет и «Газпром».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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