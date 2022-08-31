Инсайд: на Урале готовится план по захвату рынка сетевого ритейла

31 августа 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

На Урале будет открыта тысяча новых магазинов Фото: Александр Иванов Федеральный ритейлер «Пив&Ко» (продажа напитков, в том числе безалкогольного пива и фирменных продуктов) собирается захватить рынки уральских регионов. Ранее в компании озвучивали цифру в 110 новых магазинов до марта 2023 года. На самом деле, как рассказал URA.RU бывший сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, планы «Пив&Ко» куда масштабнее — в УрФО будет открыто до 1000 новых точек. Все они будут запускаться с помощью искусственного интеллекта. «Руководство потратило миллионы рублей, чтобы разработать искусственный интеллект, который будет выбирать локации, где магазины действительно будут „качать“ на миллионы. Сначала в компании отнеслись к идее скептически. Но она работает. Магазин на Ландышевой (в Екатеринбурге — прим. ред.) в первые месяцы после открытия вышел на выручку 7 млн. В других регионах пока тоже все идет по плану. Сложности могут возникнуть разве что в Тюмени, где у „Пив&Ко“ есть сильные конкуренты», — рассказал инсайдер. В пресс-службе «Пив&Ко» прокомментировали, что формулировку «захват рынка» считают некорректной. Однако подтвердили, что возлагают большие надежды на искусственный интеллект и действительно планируют развивать сеть в регионах УрФО. «Искусственный интеллект оценивает магазин по 180 показателям, дает максимально точный прогноз по выручке, и уже на основе этих данных мы специальным комитетом принимаем решение о запуске франшизы. Точность прогноза сейчас составляет 90-95%», — прокомментировал оперативный управляющий компании Игорь Щедрин. Он добавил, что максимально точным прогноз получается за счет того, что программа учитывает множество факторов, которые человек не всегда может просчитать. Среди них — пешеходный и автомобильный трафики, народные тропы, плотность района, удаленность от проезжих частей, количество маршрутов общественного транспорта. Также оцениваются конкуренты поблизости и даже количество ступенек, ведущих к магазину. По словам Щедрина, всего с помощью искусственного интеллекта в регионах УрФО подобрано более 200 перспективных помещений. Самые прибыльные франшизы можно запустить в Свердловской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный ритейлер «Пив&Ко» (продажа напитков, в том числе безалкогольного пива и фирменных продуктов) собирается захватить рынки уральских регионов. Ранее в компании озвучивали цифру в 110 новых магазинов до марта 2023 года. На самом деле, как рассказал URA.RU бывший сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, планы «Пив&Ко» куда масштабнее — в УрФО будет открыто до 1000 новых точек. Все они будут запускаться с помощью искусственного интеллекта. «Руководство потратило миллионы рублей, чтобы разработать искусственный интеллект, который будет выбирать локации, где магазины действительно будут „качать“ на миллионы. Сначала в компании отнеслись к идее скептически. Но она работает. Магазин на Ландышевой (в Екатеринбурге — прим. ред.) в первые месяцы после открытия вышел на выручку 7 млн. В других регионах пока тоже все идет по плану. Сложности могут возникнуть разве что в Тюмени, где у „Пив&Ко“ есть сильные конкуренты», — рассказал инсайдер. В пресс-службе «Пив&Ко» прокомментировали, что формулировку «захват рынка» считают некорректной. Однако подтвердили, что возлагают большие надежды на искусственный интеллект и действительно планируют развивать сеть в регионах УрФО. «Искусственный интеллект оценивает магазин по 180 показателям, дает максимально точный прогноз по выручке, и уже на основе этих данных мы специальным комитетом принимаем решение о запуске франшизы. Точность прогноза сейчас составляет 90-95%», — прокомментировал оперативный управляющий компании Игорь Щедрин. Он добавил, что максимально точным прогноз получается за счет того, что программа учитывает множество факторов, которые человек не всегда может просчитать. Среди них — пешеходный и автомобильный трафики, народные тропы, плотность района, удаленность от проезжих частей, количество маршрутов общественного транспорта. Также оцениваются конкуренты поблизости и даже количество ступенек, ведущих к магазину. По словам Щедрина, всего с помощью искусственного интеллекта в регионах УрФО подобрано более 200 перспективных помещений. Самые прибыльные франшизы можно запустить в Свердловской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.