В Минпросвещения пригрозили уголовкой за школьные поборы

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, 1 сентября, школьники, младшие школьники
По словам министра просвещения РФ, сбор денег на ремонт с родителей должен быть уголовно наказуем Фото:

В Министерстве просвещения предложили вводить уголовную ответственность за сбор денег с родителей учеников на школьный ремонт. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», — приводит его слова официальный telegram-канал «Большая перемена РФ» (официальный канал Министерства просвещения). Он уточнил, что программы капитального ремонта должны полностью финансироваться за счет федерального, муниципального и иных бюджетов.

Ранее в школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках. Соответствующий запрет ввело Министерство образования России.

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В Министерстве просвещения предложили вводить уголовную ответственность за сбор денег с родителей учеников на школьный ремонт. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. «Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», — приводит его слова официальный telegram-канал «Большая перемена РФ» (официальный канал Министерства просвещения). Он уточнил, что программы капитального ремонта должны полностью финансироваться за счет федерального, муниципального и иных бюджетов. Ранее в школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках. Соответствующий запрет ввело Министерство образования России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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