В Минпросвещения пригрозили уголовкой за школьные поборы

По словам министра просвещения РФ, сбор денег на ремонт с родителей должен быть уголовно наказуем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Министерстве просвещения предложили вводить уголовную ответственность за сбор денег с родителей учеников на школьный ремонт. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», — приводит его слова официальный telegram-канал «Большая перемена РФ» (официальный канал Министерства просвещения). Он уточнил, что программы капитального ремонта должны полностью финансироваться за счет федерального, муниципального и иных бюджетов.

Ранее в школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках. Соответствующий запрет ввело Министерство образования России.